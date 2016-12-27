Еще
16:57 27.12.2016
Новость часа
15:51
СОБР выносит шубы из Апраксина двора
Пришлите свою новость!
16:53
Американский комментатор извинился за свои высказывания о крушении Ту-154
16:47
Число зарегистрированных безработных в России за неделю выросло
16:39
Минстрой РФ обещает запустить в Крыму "нормальную ипотеку"
16:28
При пожаре на конюшне в Шушарах погибли две лошади
16:23
В следующем году газовые трубы заменят минимум в 80 жилых домах Петербурга
16:21
В Консерватории выбрали ректора
16:17
Глава Минтранса: Рейсы в Египет возможны уже в январе
16:13
Полиция пресекла торговлю алкоголем без лицензии на мини-рынке на Камышовой
16:08
В новогоднюю ночь в Петербурге будут курсировать 88 автобусов «Питеравто»
16:05
Петербургская сбытовая компания банкротит «ГУ ЖКХ»
15:56
Лошади при пожаре на конюшне в Шушарах не пострадали
15:51
СОБР выносит шубы из Апраксина двора
15:46
«Фремад-отель» пытается получить разрешение на реконструкцию дома на Восстания, 4, через суд
15:34
Монголия просто так попросила у России 100 миллиардов рублей
15:28
Финская полиция признала экспозицию в Оулу неоскорбительной для премьера
15:23
Тимошенко сравнила украинцев с папуасами
15:18
«Ленэнерго» смог оспорить 2 штрафа ГАТИ за год
15:14
Комитет по благоустройству Петербурга в этом году взял на содержание полсотни дорог
15:09
В Шушарах горит конюшня
15:03
Оппозиция Сирии: Мы не участвуем в переговорах с режимом Асада
14:54
Смольный: "Мертвых" проблемных объектов в Петербурге нет
14:50
Вместо сквера на Придорожной аллее вырос строительный забор
14:45
Оркестр Гергиева исполнит "Реквием" Верди в память о погибших под Сочи
14:41
Путин оценил ежегодный ущерб от плохой экологии в 15% ВВП
14:40
«Секс в большом городе» вернется в полном составе
14:34
Смольный достроил здание для перевода противотуберкулезного диспансера из усадьбы Кушелева-Безбородко
14:28
Минприроды введет "народный контроль" за свалками
14:18
Путин: Ежегодно в мире умирают 7-8 млн человек из-за загрязнения воздуха
14:14
Бортовой самописец Ту-154 доставлен в Подмосковье для расшифровки
14:05
Путин открыл газ для Крыма
13:54
Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «дочки» «Юлмарта»
13:50
Четыре петербуржца привезли из отпуска тропические инфекции
13:46
Президент Молдавии обсудил повестку визита в Москву
13:41
Женщина выпала из окна на улице Чернышевского
13:36
Опрос показал отношение украинцев к Донбассу
13:30
Возможен ли военный конфликт в Балтийском регионе?
13:26
Петербуржец, случайно убивший незнакомца, год не сможет выехать за пределы своего муниципалитета
13:22
Савченко заявила о создании собственной общественной платформы
13:15
Большинство финнов поддерживают эвтаназию
13:13
Cкульптура в хранилище Эрмитажа оказалась древнеримским шедевром
13:06
Полтавченко назвал смешными слухи о своей отставке
13:02
В убийстве пожилого петербуржца подозревают его дочь
12:52
Путин откроет газоснабжение Крыма
12:50
Мужчина в черном напал на петербурженку в парадной на Измайловском
12:46
Байк-клуб "Ночные волки" получил президентский грант на мотопробеги
12:42
Лидер группы «7Б» выпустил автобиографию
12:42
Неизвестные в масках обнесли «Кей» на Новосмоленской набережной
12:38
Казанской улице на Малой Охте могут вернуть название Кошкина
12:34
В Финляндии раскрыли румынскую ОПГ, поставлявшую в страну наркотики
12:32
Шойгу: В Сирии прошли апробацию более 160 видов новейшего российского вооружения
12:30
«Ростех» выставил на продажу 2 га в центре Репино
12:26
Лжеполицейский оставил пенсионерку в Петербурге с чистыми руками, но без денег
12:22
В Петербурге у пенсионера из Азербайджана украли доллары и кольца с бриллиантами
12:11
Три четверти россиян поддерживают запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года
12:05
Франции не нравятся отношения РФ и НАТО
11:58
Судебные приставы собрали с петербуржцев более 3 млрд рублей
11:54
"Автово" открыли для пассажиров метро
11:50
Шойгу предложил выделить квартиры для восстановления ансамбля Александрова
11:45
На Украине освободили похищенного россиянина
11:40
В Златоусте школьник ударил ножом отца, заставлявшего его заниматься музыкой
11:32
В пруду на Крестовском острове всплыл труп
11:28
Главу Вознесенья подозревают в растрате
11:23
"Автово" закрыто на вход и выход
11:15
В 30 странах возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа
11:08
Микки Рурк может провести бой на Урале
11:02
Мнение: Отчисления застройщиков в Компенсационный фонд могут вырасти
10:57
Президент Болгарии: Россия пытается разрушить Евросоюз
10:48
ФАС рассмотрит дело в отношении Microsoft в феврале
10:44
Власти ДНР передали украинской стороне двух пленных
10:36
Президент Молдавии отправил в отставку главу Минобороны
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
27.12.2016 15:23

Тимошенко сравнила украинцев с папуасами

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что экономика Украины становится все проще и архаичнее. Об этом во вторник, 27 декабря, она сказала в интервью телеканалу NewsOne, видео выступления доступно на YouTube.

«Сегодня мы, как папуасы, торгуем сырьем — зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей. И мы получаем несчастные 18 миллиардов долларов от торговли на экспорт. Италия, которая отказалась от торговли сырьем, а продает спагетти, пиццу, печенье, другие вещи, то есть продукты, она с гектара земли получает в 10 раз больше доходов», — заявила Тимошенко.

1 декабря лидер «Батькивщины» сообщила, что президент Украины Петр Порошенко готов оставить пост главы государства. По ее словам, украинский лидер «стремится как можно больше заработать за оставшееся время». «Кроме того, ему нужны определенные гарантии на то время, когда он будет отстранен от власти», — считает она.

14 ноября Тимошенко позвала украинцев на бессрочные акции протеста в центре Киева. Президента страны и Национальный банк она назвала опорой коррупции.

В конце сентября СМИ сообщили, что лидер «Батькивщины» готовит новый Майдан в Киеве. По информации журналистов, главным поводом для протестов станут высокие тарифы на коммунальные услуги. Отмечалось, что общественные организации закупили от 300 до 500 палаток для дальнейшего использования в массовых акциях.

Источник: Лента.ру


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00

Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание

Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25

Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна

Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Американский комментатор извинился за свои высказывания о крушении Ту-154
Финская полиция признала экспозицию в Оулу неоскорбительной для премьера
Тимошенко сравнила украинцев с папуасами
Оппозиция Сирии: Мы не участвуем в переговорах с режимом Асада
Оркестр Гергиева исполнит "Реквием" Верди в память о погибших под Сочи
Путин оценил ежегодный ущерб от плохой экологии в 15% ВВП
Минприроды введет "народный контроль" за свалками
Путин открыл газ для Крыма
Опрос показал отношение украинцев к Донбассу
Савченко заявила о создании собственной общественной платформы
Школы построили в ряд
Минздрав в 2017 году будет лечить грипп лекарствами с недоказанной эффективностью
Nike им к лицу
Женское в деле генерала Быкова
Почтовая столица Мирный
Петербургская элита провожает год силовика
«Сегодня сумасшедший убил посла - завтра взорвёт Эйфелеву башню»
До Бастрыкина не дошли миллионы профсоюзов
Новый год: где-то взяли, что-то съели
«Если бы всё можно было вернуть - я бы снова села в тюрьму»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?

В Петербурге выпущена серия благотворительных новогодних открыток в помощь животным

Будем помнить

Сергей Николаев

В Синагоге встретили Хануку под грустные песни Billies Band

фото с сайта facebook.com

Небо Лапландии в Рождество озарило cеверное сияние

Карл Кольман. Восстание декабристов.

Nota Bene: Кошмар неопределенности в декабре 1825 года

Новости компаний
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
key.ru
20.12.2016 09:00
Покупки в КЕЙ можно оплатить телефоном в одно касание
Бесконтактная технология оплаты (смартфоном в одно касание) становится все популярнее в России. По данным аналитического агентства НАФИ, потребители все чаще рассчитывают на свои мобильные устройства при совершении платежей
SPB-matras.ru
14.12.2016 11:25
Магазин «SPB-matras.ru» представил новый каталог кроватей и товаров для сна
Тематический интернет-магазин СПБ-Матрас.Ру, специализирующийся на товарах для сна, матрасах и кроватях, представил новый каталог спальной продукции, куда вошли модели популярных отечественных и европейских фабрик
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
КЕЙ
13.12.2016 09:00
КЕЙ назвал must-have подарков к Новому 2017 году
Поиск идей для новогодних подарков — задача не из легких. Однако, если обратить внимание на технологичные подарки, найти подходящее решение будет значительно легче.
Tele2
08.12.2016 12:36
Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 объявили победителей Всероссийского конкурса детских социальных проектов
В Москве названы имена победителей конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам − 2016», который проходил при поддержке Tele2.
«МегаФон»
05.12.2016 15:19
Министерство культуры РФ и компания «МегаФон» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционных проектов
Министерство культуры РФ и «МегаФон» расширяют сотрудничество, в рамках которого будут реализованы инвестиционные проекты в области объектов культурного наследия в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
Tele2
01.12.2016 10:37
Tele2 открыла kioZk
Абоненты Tele2 получили неограниченный доступ к электронным версиям журналов ведущих российских издательств. Для своих клиентов оператор подготовил выгодное предложение – возможность бесплатно читать периодические издания с помощью сервиса kioZk на 7 дней.
#ЩедрыйВторник
28.11.2016 17:42
Помогать легко: Tele2 и фонд «Навстречу переменам» приглашают на «#ЩедрыйВторник»
Уже завтра, 29 ноября, в России впервые пройдет международная акция «#ЩедрыйВторник».
Tele2
25.11.2016 15:42
Tele2 поддержала главное модное событие Петербурга
Для 3000 гостей Aurora Fall Winter Spring Summer 2016 (AFWSS) Tele2 организовала креативное пространство, где можно было отдохнуть, зарядить гаджеты, сделать 3D-фотографию и выиграть призы.
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.