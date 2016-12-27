«Ленэнерго» смог оспорить 2 штрафа ГАТИ за год

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти за последние сутки были зарегистрированы 7 исков ПАО «Ленэнерго» к Государственной административно-технической инспекции. Об этом сообщает электронная база арбитражных дел. Все иски связаны с попыткой компании оспорить привлечение к административной ответственности.

Как сообщили в ГАТИ, всего за год они столкнулись с 40 такими исками. 19 все еще находятся в стадии рассмотрения, в 19 случаях выиграла инспекция и в двух – «Ленэнерго».

Ранее «Фонтанка» писала о большом количестве претензий со стороны ГАТИ к работам, которые «Ленэнерго» проводит в рамках программы погашения задолженности по технологическому присоединению стоимостью 15 млрд рублей. Самые крупные штрафы — до миллиона рублей — полагаются за выход на объект без соответствующего ордера инспекции.