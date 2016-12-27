Комитет по благоустройству Петербурга в этом году взял на содержание полсотни дорог

В Петербурге в 2016 году под ответственность комитета по благоустройству перешли 150 дорог. Это около 80 тысяч метров и больше 1,7 млн квадратов, которые содержит и убирает комитет.

В пресс-службе ведомства 27 декабря сообщили, что 137 дорог и 16 магистралей переведены на содержание комитета в текущем году. Всего в зоне ответственности комитета 2479 магистралей, улиц, проездов и подъездных дорог. Их общая протяженность сопоставима с расстоянием от Петербурга до Милана, Дербента или Норильска.

Комитет принял на обслуживание участки улиц Михаила Дудина, Федора Абрамова, Валерия Гаврилина, участок Заречной улицы и улицы Николая Рубцова, подъездную дорогу к промышленной зоне «Каменка»; участок Яхтенной улицы, участок Туполевской улицы, а также подъездные дороги к заводу «Климов», Балтийский бульвар, часть улицы Маршала Захарова, часть Ленинского проспекта и участок проспекта Героев.