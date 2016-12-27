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Лахта центр
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27.12.2016 15:53
8 Комментариев

«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?

Строители «Лахта центра» совместно с «Фонтанкой» рассказывают о технологических мифах и легендах, сложившихся вокруг небоскреба.
«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?
Михаил Огнев

Говорят, что именно небоскребы виноваты в мировых экономических кризисах. Строящийся в Санкт-Петербурге 462-метровый «Лахта центр» обвиняли также в уничтожении редких клопов, восковника болотного, перелетных гусей и в возможном цунами в Финском заливе. Обсуждались даже неотектонические риски от строительства высотки.

Часть сказок и легенд канули в лету. Зато по мере строительства «Лахта центра» появились технологические мифы и легенды. Строители «Лахта центра» совместно с «Фонтанкой» готовы рассказать о них.

1. На питерских грунтах нельзя строить небоскребы

Да, считается, что питерские грунты очень непростые, даже капризные. Однако современная инженерная наука и геотехника умеют строить здания любой высоты и в любом месте, на любом грунте, даже на песке или в море.

Исследования главного института страны по подземным изысканиям НИИОСП им.Н.М. Герсеванова доказали, что слабыми являются лишь верхние 20 метров, а далее идет пласт вендских глин протерозойского возраста. Вендские глины по характеристикам аналогичны скальным породам.

Архитектура многое «списывает» у природы. Подземное основание здания – это своего рода корневая система. Колоссальные сваи небоскреба, как корни, уходят на глубину до 82 метров, а суммарная длина всех свай, которые держат небоскреб, – более двадцати километров.

Над сваями – монументальный «коробчатый» фундамент высотой 17 метров, включающий две монолитные железобетонные плиты общей толщиной – 5.6 метра (в три роста человека). Устойчивость гарантирована!

2. В России не умеют строить небоскребы, даже колонны в «Лахта центре» кривые

"Лахта центр" относится к категории спиралевидных небоскребов и имеет сложную закручивающиеся форму. Колонны, которые эту форму создают, действительно имеют изгибы и наклоны. Когда их закроет фасад, эффект «закрученности» проявится еще более ярко. Строгую вертикальность здания в целом обеспечивает центральное ядро. За точностью его возведения строго следят геодезисты, в том числе при помощи космических технологий. Максимально допустимое отклонение всей конструкции небоскреба от вертикали по всей высоте – не более 6 миллиметров. Такой точностью в строительстве может похвастаться не каждый малоэтажный дом.

3. Стеклянные фасады уязвимы для стихии – посетителям комплекса будет грозить падение стекол на голову

Стеклянные фасады «Лахта центра» разработаны и произведены специально для уникального здания с учетом экстремальных ветров, дождей, морозов и штормов.

Прежде чем запустить производство, стеклопакеты были испытаны на прочность и герметичность под напором воды, огня и воздушных потоков. И с честью выдержали испытания. Их невозможно разбить на осколки, так как в многослойной структуре присутствует пленка. Так что через два года можно будет смело прогуливаться по площадям «Лахта центра» и любоваться отражением города и петербургского неба в фасадах общей площадью более 130 000 квадратных метров.

4. «Лахта центр» сгорит, пока пожарные доберутся до верхних этажей

В «Лахта центре» будет применена инновационная система пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ), а все использующиеся при строительстве материалы – негорючие или с надежной огнезащитой. И тем не менее в здании тысячи датчиков контроля, досконально продумана эвакуация: при срабатывании тревоги на лестницы в ядре здания нагнетается воздух, что исключает их задымление. Находящимся в здании людям достаточно сделать несколько шагов до ближайшей лестницы, – и они уже в безопасности. Ядро здания, где проходят лестницы, сделано из железобетона, который, как известно, не горит.

5. Такое высокое здание может сдуть ветром или разрушить землетрясением

Не может. В проекте учтены и ураганные ветры, и землетрясения (которые чрезвычайно редки и незаметны в нашем регионе) и даже катастрофы. В «Лахта центре» заложена самая современная конструкция для устойчивости небоскреба. «Незыблемость» обеспечивают железобетонное ядро с толщиной стен почти в метр, аутригеры (специальные этажи для горизонтального распределения нагрузки) и внешние колонны. Такая конструкция убережет башню и от более экстремальных случаев, например, удара самолета. Конструкция здания исключает так называмеое «прогрессирующее обрушение». При удалении трети несущих элементов здание останется устойчивым.

6. Чтобы подняться наверх или спуститься, нужно часами ждать лифт

Парк вертикального транспорта «Лахта центра» 100 лифтов. Из них в небоскребе – 38. Время ожидания пассажирских лифтов – не более 40 секунд. Скорость движения лифтов – до 8 метров в секунду. Это уровень мировых стандартов для небоскребов.

7. Чтобы помыть весь фасад, нужно несколько лет

Конечно, один человек с тряпкой потратил бы на очистку фасадов такого комплекса несколько лет. Но небоскребы так не моют. Для этого в «Лахта центре» есть целая бригада мойщиков и уникальная система угловых и прямых грузоподъемных механизмов, которая умеет «кататься» по рельсам, установленным в ребрах башни, которые повторяют «закрученную» форму небоскреба. Время наведения блеска традиционно – весна и осень.

8. На верхних этажах башни и на обзорной площадке посетители будут страдать от морской болезни – их будет укачивать

Да, небоскребы качаются. Например, 828-метровый Burj Khalifa «гуляет» на 1,2 м в стороны, 374-метровая башня в комплексе «Федерация» в Москва-Сити – на 0,7 м, а Останкинская телебашня – вообще на 2,25 м. «Лахта центр» при сильном ветре может отклоняться на верхушке до 46 см от вертикали. А на уровне обзорной площадки отклонения составляют всего 27 см, вряд ли это можно почувствовать.

9. Птицы будут врезаться в небоскреб

Бывают случаи, когда птицы врезаются в здания. Птиц дезориентирует яркий свет и гладкие зеркальные поверхности небоскребов – в них отлично отражаются деревья.

В нашем петербургском небоскребе нет главной птичьей опасности – зеркальных фасадов. А сама архитектура здания – грани-ребра, окантовка стеклопакетов – делает его заметным для пернатых. Подсветка «Лахта центра» – неяркая, а когда птицы мигрируют, будет использоваться определенная цветовая гамма и интенсивность «отпугивающей» подсветки. 

10. «Лахта центр» будет завален мусором, так как иначе его придется вывозить круглосуточно, или отдать под хранение мусора один из подземных этажей

Да, человек мусорит, но чисто там – где убирают. «Лахта центр» имеет вакуумное селективное (раздельное) мусороудаление, что позволяет уменьшить объем вывозимого мусора примерно в 20 раз, и при этом пневматические системы транспортирования отходов, или, как их еще называют vacuum waste disposal system, собирают отходы с помощью воздушного потока через подземный трубопровод, подобно пылесосу. Затем они измельчаются, прессуются и вывозятся. Запах, грязь, шум, крысы и связанные с ними инфекции исключены.


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комментарии пользователей (8)
Ex-Cop
27 декабря 2016 г. 16:54
Джинса джинсою.
ТеКС
27 декабря 2016 г. 16:43
В Северной Корее, тоже умеют небоскребы строить,в Пхеньяне гостиницу "Рюген" уже лет тридцать строють,конца не видно...)))
Snaky
27 декабря 2016 г. 16:30
Пафос: +146%. :))
Константа
27 декабря 2016 г. 16:29
Так и не поняла, что будет там располагаться — для кого строят? :)
cfanya001
27 декабря 2016 г. 16:19
Всё это, конечно, хорошо и просто замечательно. Смущает одно: некоторая "косорукость" строителей. Которая врожденная.
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