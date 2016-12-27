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27.12.2016 15:03

Оппозиция Сирии: Мы не участвуем в переговорах с режимом Асада

 

Высший комитет по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии заявил, что им неизвестно о переговорах с режимом президента Сирии Башара Асада, передает Reuters.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Интерфаксу» заявлял, что переговоры по соглашению между Дамаском и оппозицией ведутся.

Член ВКП Джордж Сабра сказал агентству, что никто от них не присутствует на этих переговорах.

«Мы в Высшем комитете по переговорам абсолютно точно не имеем к этому отношения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в межсирийских переговорах в Астане будут участвовать военные России, Ирана и Турции, как страны — гаранта режима прекращения огня в Сирии.

Источник: Газета.ру


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