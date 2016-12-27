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27.12.2016 14:30
Отказаться от "Истоков": Нужен ли школе "учебник по православию"?
Московская школе № 2065 по требованию родителей, которые обратились в Генпрокуратуру, отказалась от учебника "Истоки". Что не устроило родителей и возможно ли такое в Петербурге? Узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].
Родители учащихся московской школы № 2065 увидели в тексте учебника "Истоки", по которому школьники учатся в рамках программы "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР), навязывание детям "религиозной идеологии" и обратились в Генпрокуратуру. Об этой ситуации, а также о том, возможно ли ее повторение в Петербурге, в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] поговорили с мамой одного из учеников московской школы № 2065 Инной Герасимовой, директором 56-й петербургской гимназии Майей Пильдес и уполномоченным по правам ребенка в Петербурге Светланой Агапитовой:
Аудиоподкаст эфира появится здесь чуть позже.
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