Отказаться от "Истоков": Нужен ли школе "учебник по православию"?

27.12.2016 14:30

Московская школе № 2065 по требованию родителей, которые обратились в Генпрокуратуру, отказалась от учебника "Истоки". Что не устроило родителей и возможно ли такое в Петербурге? Узнали в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Родители учащихся московской школы № 2065 увидели в тексте учебника "Истоки", по которому школьники учатся в рамках программы "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР), навязывание детям "религиозной идеологии" и обратились в Генпрокуратуру. Об этой ситуации, а также о том, возможно ли ее повторение в Петербурге, в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] поговорили с мамой одного из учеников московской школы № 2065 Инной Герасимовой, директором 56-й петербургской гимназии Майей Пильдес и уполномоченным по правам ребенка в Петербурге Светланой Агапитовой:

Аудиоподкаст эфира появится здесь чуть позже.