Пострадавший фонтан у Эрмитажа восстановят после новогодней ночи

Световой фонтан, разместившийся в сквере у западного фасада Зимнего дворца, будет полностью восстановлен после нашествия вандалов только после новогодней ночи. Ориентировочный размер причиненного убытка – 350 тысяч рублей.

В результате воскресного наплыва любителей сделать на память фото с фонтаном сильно пострадали светодиодные ленты, а также была погнута центральная чаша. В результате из 190 лент была снята 41, еще 12 лент не подлежат восстановлению. Создатели украшения – специалисты компании «Светодизайн» – воспользовались ремкомплектом для того, чтобы сохранить зрительный объем фонтана, но для того, чтобы полностью восстановить это необычное украшение, ставшего одним из главных элементов новогоднего декора ансамбля Дворцовой площади, потребуется не менее пяти дней кропотливой работы.

– Когда мы установили фонтан и увидели отклик людей, которые шли фотографироваться, то в первый же день на собственные средства выставили охрану, – рассказал «Фонтанке» директор «Светодизайна» Артем Литвинов. – Но два человека не справились с напором: в фонтане порой одновременно находилось до 100 человек, преимущественно детей. Я надеюсь, что это не был акт вандализма в чистом виде, просто дети порвали ленты, бегая внутри сооружения. Хотя погнуть вазу им было не по силам. Сейчас мы увеличили охрану до 4 человек и выставили возле фонтана заграждение, а также попросили заказчика – Городской центр размещения рекламы (ГЦРР) – привлечь к охране фонтана полицию и патрульно-постовую службу.

По словам Артема Литвинова, восстановительные работы начались немедленно, в ночь на 26 декабря, но до 31 декабря полностью отремонтировать украшение вряд ли получится, что, скорей всего, и к лучшему. «Трудно сказать, что произойдет в новогоднюю ночь», – заметил создатель фонтана. Размер нанесенного ущерба директор компании «Светодизайн» оценил ориентировочно в 350 тысяч рублей. Пока предприятие приняло его на себя, но будет договариваться с ГЦРР о покрытии этих расходов.

