Еще
16:30 28.12.2016
Пришлите свою новость!
16:26
В 2017 году Минздрав и ФФОМС не пустят в программу ЭКО неэффективные клиники
16:22
Путин: Никто не может создать России таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть
16:18
Мутко посоветовал чиновникам визировать интервью иностранным СМИ на тему допинга
16:11
Путин собрал Совбез
16:09
Допинг по-фински: Итоги года в программе "Финский взгляд"
16:02
В Токио произошло землетрясение
16:00
Фабио Мастранджело создаст российский аналог венского новогоднего концерта
15:50
Грифонам на Банковском мосту назначили повторное обследование
15:50
«Ленэнерго» запитает кассы и парковки стадиона на Крестовском до новогоднего боя курантов
15:48
Компания, по вине которой в Мурзинку сливали «коктейль» из химических веществ, оштрафована на 35 тысяч
15:44
Открыто движение по 18 - 19-й линиям Васильевского острова
15:41
У Финляндского вокзала распродают «серебряные рубли 18-го века»
15:40
Пострадавший фонтан у Эрмитажа восстановят после новогодней ночи
15:35
Рубль обновляет максимумы года
15:29
Мутко: Процесс сдачи стадиона в Петербурге идет по плану
15:26
Госстройнадзор проверяет более 200 построек в Петербурге с признаками самостроя
15:22
Пять игроков "Зенита" сыграют за сборную РФ на Мемориале Гранаткина
15:05
РУСАДА обвинило The New York Times в искажении информации
14:58
Метрополитен призвал петербуржцев купить жетоны заранее
14:50
Проезд в общественном транспорте Хельсинки подорожает с 2017 года
14:39
В красном составе на первой ветке предложили почитать и посмотреть классиков
14:36
В Сети появилось видео работающих на месте крушения Ту-154 водолазов
14:32
Лавров указал Де Мистуре на то, что чиновники ООН распространяют ложную информацию о Сирии
14:30
На Большевиков закрыли интернациональный бордель
14:26
Путин поздравил евреев с Ханукой
14:22
«ДП»: Экс-глава петербургского Росреестра оспорила кадастровую стоимость своего жилья
14:18
«Зенит» хочет заполучить Самариса и Тайсона
14:11
В Финляндии свирепствует эпидемия гриппа
14:06
В 2016-м Госстройнадзор выдал в 1,5 раза больше разрешений на строительство жилья
14:02
В полицию Петербурга заявили о похищении прораба
13:58
У особняка барона Штиглица «закопали» подстанцию
13:51
Свет вернулся к 70 тысячам человек во Всеволожском районе
13:50
«Аэрофлот» отказался от перевозки мопсов и бульдогов
13:46
Комплекс Верховного суда в Петербурге подешевеет почти на миллиард
13:36
«ОхтаПарк» рассчитается по долгам гектарами под Всеволожском
13:32
Песков: У Путина не будет полноценных каникул
13:28
Минфин России удвоит объем внутренних займов
13:25
Трамвай сошел с рельсов у Финляндского вокзала
13:21
Суд рассмотрит дело о казино в квартире на Ржевке
13:17
Шойгу: Конкурс в состав ансамбля имени Александрова объявим после Нового года
13:08
Генпрокуратура обнаружила, что "Роснано" нарушает закон о госзакупках
13:05
При пожаре на улице Есенина погибли два человека
13:02
Петербургский УФАС выявил картельный сговор в закупке Минобороны на 2,2 млрд рублей
12:44
Дорогу до «Крестов-2» начнут строить до решения суда
12:43
Скончался автор детской книги "Обитатели холмов"
12:34
Глава Минздрава: Российский препарат для лечения рака показал фантастический результат
12:29
Приставы возбудили уголовное дело против конкурсного управляющего «Головного завода»
12:26
Как Шерлок Холмс и Медный всадник улетели в Новый год с Дворцовой площади
12:25
Петербуржцы сдали в утиль десятки тонн батареек и сотню тонн покрышек
12:18
За тройное убийство с расчленением петербуржец приговорен к пожизненному сроку
12:13
Гаскойн попал в больницу после драки в отеле
12:09
Избивший ветерана петербуржец заплатит 50 тысяч
12:05
Поднят со дна второй "черный ящик" разбившегося в Черном море Ту-154
11:59
70 тысяч человек во Всеволожске остались без света
11:54
Захарова: У Киева отсутствует малейшее желание решать конфликт в Донбассе
11:46
«Роснефть» подала иск против «Транснефти»
11:41
Неваду сильно тряхнуло
11:36
Паркуясь, грузовик повредил иномарку на Ушинского
11:32
Националисты выбросили цветы, принесённые одесситами к консульству России
11:29
Боевые действия в Сирии будет предложено прекратить с полуночи
11:21
"Квадрат": Застройщики Петербурга запасаются разрешениями в Госстройнадзоре
11:17
Шесть автобусных маршрутов в Петербурге 1 января начнут работу в четыре утра
11:09
Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге превышен уже на 33%
11:05
Замминистра Иркутской области, проходящая по делу «Боярышника», отпущена под подписку
11:01
После детских шалостей госпитализированы двое маленьких жителей Ленобласти
10:54
СМИ: Анкара и Москва согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии
10:46
В Петербурге мошенница обманула пенсионеров на полмиллиона
10:36
В таможне рассказали, когда на границе с Финляндией будут самые длинные пробки
10:30
Петербургские бездомные получили подарки от жителей города
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
28.12.2016 15:40

Пострадавший фонтан у Эрмитажа восстановят после новогодней ночи

Пострадавший фонтан у Эрмитажа восстановят после новогодней ночи
Сергей Михайличенко

Световой фонтан, разместившийся в сквере у западного фасада Зимнего дворца, будет полностью восстановлен после нашествия вандалов только после новогодней ночи. Ориентировочный размер причиненного убытка – 350 тысяч рублей.

В результате воскресного наплыва любителей сделать на память фото с фонтаном сильно пострадали светодиодные ленты, а также была погнута центральная чаша. В результате из 190 лент была снята 41, еще 12 лент не подлежат восстановлению. Создатели украшения  – специалисты компании «Светодизайн» – воспользовались ремкомплектом для того, чтобы сохранить зрительный объем фонтана, но для того, чтобы полностью восстановить это необычное украшение, ставшего одним из главных элементов новогоднего декора ансамбля Дворцовой площади, потребуется не менее пяти дней кропотливой работы.

– Когда мы установили фонтан и увидели отклик людей, которые шли фотографироваться, то в первый же день на собственные средства выставили охрану, – рассказал «Фонтанке» директор «Светодизайна» Артем Литвинов. – Но два человека не справились с напором: в фонтане порой одновременно находилось до 100 человек, преимущественно детей. Я надеюсь, что это не был акт вандализма в чистом виде, просто дети порвали ленты, бегая внутри сооружения. Хотя погнуть вазу им было не по силам. Сейчас мы увеличили охрану до 4 человек и выставили возле фонтана заграждение, а также попросили заказчика – Городской центр размещения рекламы (ГЦРР) – привлечь к охране фонтана полицию и патрульно-постовую службу.

По словам Артема Литвинова, восстановительные работы начались немедленно, в ночь на 26 декабря, но до 31 декабря полностью отремонтировать украшение вряд ли получится, что, скорей всего, и к лучшему. «Трудно сказать, что произойдет в новогоднюю ночь», – заметил создатель фонтана. Размер нанесенного ущерба директор компании «Светодизайн» оценил ориентировочно в 350 тысяч рублей. Пока предприятие приняло его на себя, но будет договариваться с ГЦРР о покрытии этих расходов.
 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32

«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно

Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20

СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом

С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Грифонам на Банковском мосту назначили повторное обследование
«Ленэнерго» запитает кассы и парковки стадиона на Крестовском до новогоднего боя курантов
Компания, по вине которой в Мурзинку сливали «коктейль» из химических веществ, оштрафована на 35 тысяч
Пострадавший фонтан у Эрмитажа восстановят после новогодней ночи
Метрополитен призвал петербуржцев купить жетоны заранее
В красном составе на первой ветке предложили почитать и посмотреть классиков
В 2016-м Госстройнадзор выдал в 1,5 раза больше разрешений на строительство жилья
У особняка барона Штиглица «закопали» подстанцию
«Аэрофлот» отказался от перевозки мопсов и бульдогов
Комплекс Верховного суда в Петербурге подешевеет почти на миллиард
Как горожане распределили бюджетные средства
«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?
По ЗСД за 300. И скажите: «Спасибо»
Стадион остается у «Метростроя»
Ломать и строить (Гульфик и пуговицы)
Как «плохой» намыв помог инвестору
Угол Наличной и Уральской: транспортный мешок на ничьей земле
Какой будет оплата проезда в 2017 году
Меценаты Петербурга показали Албину дорогой подарок
Почём купилась ёлочка
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Сети появилось видео работающих на месте крушения Ту-154 водолазов

Сергей Михайличенко

Как Шерлок Холмс и Медный всадник улетели в Новый год с Дворцовой площади

Готовы ли вы стать нефтяником?

Сергей Николаев

Николай Цискаридзе и Владимир Гусев дали бал в Михайловском замке

Михаил Огнев

«Лахта центр». Умеют ли в России строить небоскребы?

СОБР выносит шубы из Апраксина двора

Новости компаний
«МегаФон.ТВ»
26.12.2016 11:32
«Елочный» базар на «МегаФон.ТВ». Онлайн-кинотеатр покажет серии «Елок» бесплатно
Зрители онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» получили бесплатный доступ к просмотру первых частей народной комедии «Елки» с 19 декабря по 8 января 2017 включительно.
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20
СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом
С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00
В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus
В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
«Русская рыбалка»
13.12.2016 15:10
Впервые «Русская рыбалка» на Крестовском работает в новогоднюю ночь
Легендарный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове в 2016 году реконструировали – поменяли все вплоть до бревнышка, зажгли камин в центре зала, сделали детскую комнату – и теперь он готов принять дорогих гостей в новогоднюю ночь с большим комфортом.
ЖК «Образцовый квартал 2»
09.12.2016 17:01
Закончены строительно-монтажные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
Фотобанк Lori
07.12.2016 18:06
В мир волшебства на поезде: «РЖД Тур» приглашает в гости к Снегурочке
На высоком волжском берегу, в сказочном тереме с резными наличниками, живет внучка Деда Мороза – красавица Снегурочка. Вести хозяйство ей помогают домовые и кот Баюн.
«Победа»
06.12.2016 11:10
Лоукостер «Победа» начал перевозить пятый миллион пассажиров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») перевезла с начала этого года уже четыре миллиона человек. Юбилейным оказался пассажир, летевший из петербургского аэропорта «Пулково» в Ростов-на-Дону.
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.