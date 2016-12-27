Вместо сквера на Придорожной аллее вырос строительный забор

Пустырь в Выборгском районе Петербурга, на котором собирались восстановить сквер, самовольно обнесли строительным забором.

Об ограждении между 3-м и 4-м домом по Придорожной аллее сообщили активисты движения «Красивый Петербург» 26 декабря. Жители переживают, что под окнами вместо обещанной зеленой зоны снова появится парковка.

В Государственной административно-технической инспекции нарушения заметили. Как сказали «Фонтанке» 27 декабря в пресс-службе ГАТИ, забора на этом участке быть не должно. За самовольное ограждение грозит от 15 до 100 тысяч штрафа по закону «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Чтобы установить собственника забора, ведомство на прошлой неделе направило в КИО запрос. Ответ должен прийти до 16 января, пояснили в пресс-службе.

Напомним, противостояние за участок началось в 2009 году, когда рабочие уничтожили сквер ради парковки. Восстановить зеленую зону задумали больше года назад, когда был расторгнут договор между городом и арендодателем. Однако участок пустует до сих пор.