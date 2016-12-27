Оркестр Гергиева исполнит "Реквием" Верди в память о погибших под Сочи

В Концертном зале им. Чайковского в Москве 29 декабря прозвучит Реквием Джузеппе Верди в исполнении хора и симфонического оркестра Мариинского театра п/у Валерия Гергиева: концерт будет посвящен памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем, сообщили в "Мариинке".

Погибшие в авиакатастрофе – главный военный дирижер Валерий Хилилов, артисты ансамбля им. Александрова, начальник департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и советник департамента Оксана Бадрутдинова – это коллеги и друзья, с которыми на протяжении многих лет были связаны творческие проекты Валерия Гергиева и Мариинского театра, в том числе и ежегодный Московский Пасхальный фестиваль.

Реквием прозвучит 29 декабря в Концертном зале им. Чайковского. Солисты – Татьяна Сержан, Юлия Маточкина, Нажмиддин Мавлянов, Ильдар Абдразаков, также в исполнении участвуют хор мальчиков Хорового училища им. Свешникова и Государственный областной хор им. Кожевникова.