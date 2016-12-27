Путин оценил ежегодный ущерб от плохой экологии в 15% ВВП

Ежегодный экономический ущерб от плохой экологии наносит ущерб в размере от 6 до 15% ВВП. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по экологии.

«Ежегодный экологический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для людей – и 15% ВВП», — сказал глава государства.

В своем выступлении Путин вспомнил слова академика Вернадского, который еще в начале прошлого века предостерегал, что людям придется взять на себя ответственность за развитие и человека, и природы.

«И такое время наступило, человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать на прочность природу», — сказал президент, добавив, что это отражается и на самих людях.

Путин сообщил, что каждый год от загрязнения воздуха умирает 7 – 8 млн людей, отметив, что эти тревожные цифры напрямую касаются и России.