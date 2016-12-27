Смольный достроил здание для перевода противотуберкулезного диспансера из усадьбы Кушелева-Безбородко

Комитет по строительству получил заключение о соответствии проекту и техрегламентам здания противотуберкулезного диспансера на Бестужевской улице, 50. Учреждение переедет на новый адрес из дачи Кушелева-Безбородко на Свердловской набережной, 40.

Площадь нового здания диспансера составляет 10 тысяч кв. м. Потоки взрослых и детей в нем будут разделены. Для каждой группы предусмотрен свой вход, вестибюль и стационар.

Кроме того, в новом здании есть общие помещения – рентгенкабинеты, лаборатория, стерилизационное отделение, административные и служебные кабинете, конференц-зал на 150 мест. Здание будет сдано в эксплуатацию до конца 2016 года.

После переезда диспансера усадьба перейдет компании ООО «Монолит». Инвестдоговор с ней Смольный заключил в 2010 году. Компания уже выплатила городу 40 млн рублей на развитие инфраструктуры, а теперь сможет отреставрировать усадьбу — федеральный памятник — и приспособить ее под культурно-деловой центр.

Ранее сообщали, что в усадьбе планируют открыть ювелирный центр. «Монолит» связан с компанией «Ювелиры Северной столицы». Фирму связывали с ГК «Конрад» руководителя Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагифа Мамишева.