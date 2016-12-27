Минприроды введет "народный контроль" за свалками

Минприроды РФ намерено со следующего года ввести систему народного контроля за ликвидацией свалок отходов, а для контроля за транспортировкой отходов предлагает использовать систему ГЛОНАСС, сообщил министр природных ресурсов России Сергей Донской на заседании Госсовета, посвященном вопросам экологии.

Он рассказал, что в настоящее время министерство упорядочило систему лицензирования оборота отходов, уже выдано 12 тысяч лицензий.

"Также планируется введение дополнительных средств автоматизированного контроля транспортировки отходов независимо от классов опасности, включая использование системы ГЛОНАСС", — отметил министр.

"Вместе с общественными организациями в 2017 году мы вводим в эксплуатацию публичную информационную систему по выявлению и контролю за ликвидацией свалок, своеобразную систему народного контроля", — добавил Донской.