Путин: Ежегодно в мире умирают 7-8 млн человек из-за загрязнения воздуха

Каждый год в мире умирает 7-8 миллионов человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам экологического развития России.

"Как бы не хочется говорить, но не сказать об этом тоже нельзя. Каждый год в мире умирает только 7-8 миллионов человек в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений. Вот это тяжелые тревожные цифры", — сказал Путин.

"Это имеет прямое отношение и к нашей стране. По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей — и до 15%", — добавил президент.