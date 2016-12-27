Путин открыл газ для Крыма

Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с территории материковой России. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск трубы «Краснодарский край — Крым» позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей.

В режиме видеоконференции в церемонии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, а также гендиректор «Черноморнефтегаза» Игорь Шабанов.

О том, что работы по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам завершены, Путин сказал в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

Общая протяженность газопровода составляет 359 километров, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также отвод на Симферополь.