Возможен ли военный конфликт в Балтийском регионе?

27.12.2016 13:30

В Петербурге опубликована работа "Россия и Прибалтика: Сценарии безопасности в условиях политической напряженности". Возможность локальных военных конфликтов оцениваем и о "войне судного дня" говорим с одним из авторов этого исследования, доктором экономических наук Николаем Межевичем.

"Таллин, Рига, Вильнюс провозгласили Россию главным потенциальным врагом практически сразу после получения независимости", "официальные лица США уже публично называют Прибалтику, в числе других стран Восточной Европы, "прифронтовыми государствами", "геополитическая конфигурация в Балтийском регионе приобретает все более ярко выраженный характер – "все против России" или "Россия против всех" – это не цитаты из очередного выступления известного тв-ведущего Дмитрия Киселева, это выдержки из опубликованной работы доктора экономических наук Николая Межевича, который преподает на факультете международных отношений СПбГУ, и кандидата географических наук Юрия Зверева, сотрудника калининградского Университета им. Иммануила Канта. О "войне судного дня", "брестском мире" и других сценариях развития геополитических событий в Балтийском регионе говорим в эфире вместе с корреспондентом "Фонтанки" Денисом Коротковым с одним из авторов исследования Николаем Межевичем:

Аудиоподкаст эфира: