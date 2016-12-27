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27.12.2016 13:54

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «дочки» «Юлмарта»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания», следует из картотеки суда.

Ранее в суд с иском о признании компании несостоятельной обратилась «Балтийская электронная площадка». Суд признал его обоснованным и включил в реестр требований кредиторов задолженность перед БЭП в размере 50 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе «Юлмарта», ООО «Юлмарт РСК» — это операционная компания, ответственная за розничную реализацию товаров и оказание услуг. Однако введённая процедура наблюдения не означает признания несостоятельности, утверждает представитель ретейлера. Группа обладает значительным портфелем активов, полностью покрывающих все обязательства, и продолжает вести операционную деятельность, подчеркнули в «Юлмарте», добавив, что данная процедура положит начало финансовому оздоровлению компании.

Это третье по порядку судебное разбирательство о несостоятельности, возбуждённое в отношении различных компаний, входящих в ГК «Юлмарт», и инициированное её кредиторами. В других судебных разбирательствах Арбитражный суд СПб и ЛО одобрил просьбу ответчика отложить рассмотрение исковых заявлений частного кредитора Олега Морозова к НАО «Юлмарт» и ООО «Балтийская электронная площадка» к ООО «Юлмарт Девелопмент».

Причиной таких решений стало желание ответчиков договариваться с кредиторами во внесудебном порядке. Михаил Васинкевич, миноритарий «Юлмарта», ранее высказывал предположение, что иски инициированы Дмитрием Костыгиным, который наряду с Августом Мейером является основным владельцем «Юлмарта». Ранее учредитель БЭП Алексей Васильев отмечал, что получил долг от одного из нынешних акционеров.


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