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27.12.2016 13:50
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Без шлема нет хоккея

Первой петербургской команде по следж-хоккею (хоккей для людей с поражением опорно-двигательного аппарата) необходима экипировка для тренировок на льду. Благотворительный фонд в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать спортсменов и помочь собрать 88 756 рублей.
Без шлема нет хоккея

В мае 2016 года благодаря усилиям Андрея Иванова – тренера Сборной России по следж-хоккею, в Санкт-Петербурге официально был создан спортивный клуб по хоккею для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Сегодня команда насчитывает 12 игроков.

Спортсмены активно тренируются в зале и начинают пробовать себя на льду – буквально несколько недель назад городской комитет по спорту и физической культуре выделил ледовую площадку, а также стараются развивать любимый вид спорта.

«Основная проблема в том, что следж-хоккей – довольно дорогой вид спорта. Никак не обойтись без специальной и дорогостоящей экипировки. Вместе с тем, важно помнить, что хоккей – наш национальный вид спорта. Не футбол, как принято думать, а хоккей. Следж-хоккею, как минимум, не уступает ему по своей зрелищности», – отметил Андрей Иванов в одном из своих интервью.

Ранее БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и партнеры Фонда помогли клубу приобрести клюшки и наконечники для них. Также пока у команды есть шесть саней (вместо коньков игроки с поражением опорно-двигательного аппарата катаются на специальных санях), которые предоставил им на прокат хоккейный клуб из другого города, еще одни сани приобрела коммерческая компания.

Спорткомитет включил выезды сборной на соревнования в бюджетный план 2017 года. Но средств для приобретения экипировки, а это, естественно, самое главное – нет. Поэтому команда вновь обратилась в Фонд. Игрокам нужны шлемы (12 шт.), налокотники (12 шт.) и нагрудник для вратаря. Общая стоимость 88 756 рублей.

«Благодаря спорту многие из нас стали людьми с иными возможностями. Даже те, которые большую часть жизни ходили с клеймом «инвалид детства». Профессиональная команда по следж-хоккею – наша возможность себя реализовать», – поделилсяЭмин Гусейнов, вратарь петербургской команды.

«Мы бойцы по характеру, несмотря на наши проблемы. Каждый из нас чувствует свои возможности именно в этом виде спорта. Мы не инвалиды, мы не хотим себя так позиционировать. Мы люди с иными возможностями, так было бы правильно нас называть. Мы не можем бегать и кататься на коньках, но и человек с так называемым 100% здоровьем не сможет кататься на наших санях! Мы очень хотим тренироваться и добиваться самых высоких результатов. И очень хотим, чтобы нас услышали и поддержали», – дополнил Эмин.

Помочь команде можно на платформе Planeta.ru или связавшись с сотрудниками БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» по тел.: (812) 983-72-21, e-mail: info@fondopora.ru.


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