Президент Молдавии обсудил повестку визита в Москву

Президент Молдавии Игорь Додон обсудил с послом РФ в республике Фаритом Мухаметшиным повестку своего визита в Москву, запланированного на 17 января, сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов двусторонних взаимоотношений, а также повестку визита в Москву, который запланирован на 17 января по приглашению Владимира Владимировича Путина", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, российский дипломат передал Додону также письма по случаю зимних праздников от имени президента РФ Владимира Путина и российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Во время визита в Россию Додон намерен встретиться с молдавскими студентами, которые учатся в Москве. По данным пресс-службы, для проведения публичных лекций главой государства рассматриваются МГУ и МГИМО.

Ранее Додон заявлял, что в ходе переговоров в Москве он намерен "обсудить два ключевых вопроса: возврат молдавской продукции на российский рынок, а также проблему амнистии молдавских трудовых мигрантов в России".