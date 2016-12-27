Женщина выпала из окна на улице Чернышевского

Следственный комитет Петербурга проводит проверку по факту обнаружения на улице Чернышевского тела 57-летней женщины. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Утром 27 декабря на улице Чернышевского у дома №17 было обнаружено тело петербурженки. Как стало известно «Фонтанке», женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на 5 этаже.

Судмедэксперты осматривают место происшествия. Следственный комитет Петербурга выясняет все обстоятельства случившегося.