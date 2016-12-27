Опрос показал отношение украинцев к Донбассу

Около половины населения Украины считает, что отношения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, в случае возвращения их под контроль Киева, должны быть такими же, как и с другими областями страны, свидетельствуют результаты социологического опроса, представленного журналистам генеральным директором Киевского международного института социологии Владимиром Паниотто.

По результатам исследования, 46% населения считают, что отношения с неподконтрольными территориями должны быть такими же, как и с другими регионами страны, в случае их возвращения под контроль Киева. Вместе с тем, 25% опрошенных выступают за более жесткий контроль со стороны государства в отношении этих территорий. Кроме того, 48% респондентов скорее всего не считают, что проводимая на Украине реформа местного самоуправления и децентрализация будут содействовать разрешению конфликта, а 31% — верят в эту возможность, сообщает РИА Новости.

В ходе социологического исследования было опрошено 2039 респондентов в 110 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.