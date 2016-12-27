Петербуржец, случайно убивший незнакомца, год не сможет выехать за пределы своего муниципалитета

Осужденный по 109 статье УК РФ (причинение смерти по неосторожности) Сеймур Гейдаров в течение года без согласия уголовно-исполнительной инспекции не должен выезжать за пределы своего муниципального образования в Петроградском районе Петербурга.

Судебное заседание по делу Гейдарова завершилось обвинительным приговором. Мужчину признали виновным в смерти молодого человека. Как 27 декабря сообщает прокуратура города, инцидент произошел в августе 2016 года. Что-то не поделив со случайным прохожим, Гейдаров ударил его кулаком в голову. Из-за этого молодой человек крайне неудачно упал и ударился затылком о тупой твердый предмет. Эта травма стала для юноши смертельной.

Гейдаров полностью признал свою вину. Суд ограничил свободу осужденного на один год. В этот период он не должен менять работу, место жительства и выезжать за пределы своего муниципалитета без разрешения уголовно-исполнительной инспекции. Он также должен отмечаться в инспекции раз в месяц.