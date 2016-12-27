Савченко заявила о создании собственной общественной платформы

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы "РУНА". Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции во Львове.

"Это не будет политический проект, партия – это всего лишь механизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно. В настоящее время это просто естественное объединение людей, которые слышат саму суть, саму идею, а не какие-то лозунги, какой-то популизм. Сегодня мы представляем вам общественную платформу "РУНА", – заявила Савченко. Её цитирует телеканал "112 Украина".

"Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа, как исключительное требование Революции достоинства", – пояснила депутат.

"Я когда-то говорила, что есть эволюционно-революционный путь. У нас происходят Майданы, потому что это естественная борьба человека за свои права, жизнь. Только после каждого Майдана нам умудряются заморочить ум и возвращают все наоборот. Если мы сейчас понимаем, что мы не можем сносить голову, пока у нас нет выписанного того, что мы вместо этого поставим, то нам не нужно делать революцию в виде просто бунта беспощадного. Нам нужно действительно подойти к этому разумно, взвешенно и путем эволюции осуществить в конце концов ту революцию, которая нужна Украине", – отметила Савченко.

По словам представителя экспертной группы "Народный суверенитет" Теодора Дьякова, целью общественной платформы является создание "контролируемой представительской демократии" в Украине. Он также уточнил, что о федерализме речь не идет.

Отметим, Надежда Савченко недавно в Минске встретилась с главами ДНР и ЛНР. 14 декабря в эфире одного из телеканалов она заявила о договоренности обмена пленными в расчете 1 к 4. По данным СБУ, на встрече Савченко и глав ДНР и ЛНР также обсуждалось снятие санкций с регионов и амнистия.

После этих событий Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и лишена членства в ПАСЕ.