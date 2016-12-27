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27.12.2016 13:06

Полтавченко назвал смешными слухи о своей отставке

Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал слухи о своей отставке «смешной темой» и заявил, что в ближайшее время не собирается писать заявление об уходе.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС во вторник, 27 декабря. «Тема для меня смешная. Лично мне это работать не мешает, но наш коллектив в Смольном большой. Поэтому я был вынужден об этом сказать публично», — сказал Полтавченко.

Чиновник полагает, что адресатом подобных слухов является именно он. «Думаю, мне хотят внушить, что в городе все идет не так, как надо. А я, как честный человек, должен в таком случае написать заявление об уходе. Но я, как здравомыслящий человек, вижу, что все не так, как пытаются представить людям в некоторых публикациях», — отметил он.

Главными критериями своей работы он назвал «доверие президента и горожан». Кроме того, он выразил уверенность, что город и дальше будет «тихо, спокойно, но развиваться».

В сентябре этого года Полтавченко предупредил, что уволит подчиненных, которые муссируют тему его возможной отставки. Чиновник подчеркнул, что ему не предлагали покидать пост досрочно, а соответствующие слухи распространяет «племя бездельников».

Источник: Лента.ру


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