Мужчина в черном напал на петербурженку в парадной на Измайловском

В парадной дома на Измайловском проспекте в Петербурге грабитель набросился на женщину.

Как стало известно «Фонтанке» 27 декабря, вчера в полицию обратилась женщина, пострадавшая от рук грабителя. Одетый в черное мужчина подкараулил её прямо у дверей квартиры в одном из домов на Измайловском проспекте. Злоумышленник набросился на жертву, сорвал с её шеи золотую цепочку стоимостью 30 тысяч рублей и сбежал.

Полиция разыскивает злоумышленника.