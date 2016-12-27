Байк-клуб "Ночные волки" получил президентский грант на мотопробеги
Байк-клуб «Ночные волки» получил новый кремлевский грант в 3,1 млн рублей на реализацию проекта «Славянский мир», сообщает «Би-би-си».
Как указано в заявке, проект «Славянский мир» предполагает мотоциклетные и автомобильные паломничества, направленные на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии.
Среди других обладателей президентских грантов: Всероссийская организация ветеранов «Боевое братство» (3 млн руб. на патриотический автопробег от Калининграда до острова Русский), фонд «Согрей добром» (5 млн руб.), Движение «Бессмертный полк России» (3 млн руб.), Пермская организация «Социатива» (почти 9 млн руб.).
Источник: Газета.ру