Неизвестные в масках обнесли «Кей» на Новосмоленской набережной

Двое мужчин в масках и черной одежде похитили компьютеры и ноутбуки из магазина электроники «Кей» в Василеостровском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», техника была похищена из магазина на Новосмоленской набережной, дом 1, ночью 27 декабря. Налетчики залезли в «Кей» чуть позже трех часов, повредив входную дверь. В 03:13 из магазина поступил сигнал тревоги, охранники приехали на место через семь минут. За это время похитители успели скрыться и прихватить с собой несколько компьютеров и телефонов.

Сумма ущерба устанавливается.