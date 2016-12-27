«Ростех» выставил на продажу 2 га в центре Репино

Госкорпорация «Ростех» 3 февраля 2017-го продаст с торгов заброшенную турбазу НПО «Импульс» на Приморском шоссе, 441, рядом с Репинским сквером. Земля оценена в 155 млн рублей.

Участок продается вместе с ветхим деревянным зданием — бывшей администрацией базы площадью 150 кв. м.

Земля предназначена для рекреационного использования. На ней, по градрегламентам, можно возводить гостиницы, дачи, спорткомплексы, санатории. Высота застройки ограничена 15 метрами.

В 2011-м Смольный включил участок в региональную программу по стимулированию жилищного строительства. Тогда правительство посчитало, что на 2 га можно возвести 6 тысяч кв. м жилья, а инженерная подготовка территории обойдется в 40 млн рублей.