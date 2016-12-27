Лжеполицейский оставил пенсионерку в Петербурге с чистыми руками, но без денег

Лжеполицейский в Петербурге заподозрил пенсионерку в торговле наркотиками. Пока женщина мыла руки, чтобы затем сдать отпечатки пальцев, псевдостраж порядка вынес из квартиры 60 тысяч рублей.

Обстоятельства хищения стали известны «Фонтанке» 27 декабря. Накануне днем 79-летней пенсионерке на домашний телефон позвонил неизвестный мужчина и заявил, что женщина подозревается в продаже наркотиков. Поэтому она должна достать все деньги, которые у нее есть, чтобы сотрудник полиции мог переписать номера банкнот. Через 5-10 минут в квартиру на улице Крыленко пришел неизвестный, представившейся сотрудником правоохранительных органов. Пока лжеполицейский в прихожей занимался переписыванием номеров банкнот с подготовленных для него 60 тысяч рублей, потерпевшая пошла в ванну мыть руки. Похититель уверил ее, что это необходимо, чтобы снять отпечатки пальцев рук.

Пока пенсионерка находилась в ванной, мужчина скрылся из квартиры вместе с деньгами.