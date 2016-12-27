В Петербурге у пенсионера из Азербайджана украли доллары и кольца с бриллиантами

На проспекте Просвещения в Петербурге обокрали квартиру пенсионера из Азербайджана, воры забрали две тысячи долларов, кольца с бриллиантами и ключи от Mercedes.

Как стало известно «Фонтанке», 65-летний мужчина обратился в полицию накануне. Он заявил, что два молодых человека проникли в его квартиру на проспекте Просвещения в районе четырех часов пополудни. Домушники оставили пенсионера без двух тысяч долларов, золотого кольца Булгари, кольца с бриллиантом и ключей от Mercedes-Benz.

Правоохранители проверяют информацию о краже.