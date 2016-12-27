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27.12.2016 12:16
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Как FORT подвел свои итоги - 2016
Провожаем год Обезьяны, встречаем год Огненного Петуха… У меня лишь один вопрос: за этими пернатыми и хвостатыми дойдет ли когда-нибудь очередь до Человека?

Не дожидаясь боя курантов, досрочно подведу итоги уходящего. На глобальный масштаб не претендую, ограничусь городской чертой.

Про офисы

Итог года для FORTGROUP: мы сдали крупный офисный центр Fort Tower у метро «Электросила». Сдали во всех смыслах: завершили строительство в намеченные сроки и подписали долгосрочный договор аренды почти на 30 тысяч квадратных метров с одной из структур «Газпрома».

Эксперты утверждают: в 2016 году в Петербурге введено рекордное количество офисных площадей. Речь идет чуть ли не о двухстах шестидесяти тысячах новых арендопригодных «квадратов». Это действительно рекорд для нашего города. Подобная картина тем удивительнее, что офисы, строго говоря, никому сегодня особенно не нужны. «Белые воротнички» еще после кризиса 2008-2009 годов из мажоров превратились в лузеров, акулам капитализма больше не нужен офисный планктон. Компании чаще закрываются, чем ищут новые офисные помещения. Бум на рынке офисов вызван инерцией (не путать с эрекцией), длинными сроками реализации таких проектов, которые начинали строить одни, продолжали строить другие, а собственниками вообще оказывались третьи. Не зря говорят, что спасать нужно проекты, а не их владельцев.

На днях в Петербурге случился саммит ГУД ─ Гильдии управляющих и девелоперов. Это стало каким-никаким, но событием в профессиональной среде. Но не столько из-за самого саммита (извините за каламбур), сколько из-за удивительных речей, на нем звучавших. Тон задал докладчик, который долго, не скупясь на эпитеты, растекался мыслию на тему, как же всё хорошо на офисном рынке. По его словам, имеющиеся в Петербурге площади «А»-, «B»- и даже «С»-класса забиты под завязку, мало того ─ есть дефицит. Дескать, ни единого приличного метра, не сданного в аренду, не сыскать, и надо бы срочно строить еще и еще. Другие выступавшие добавляли картине красок, живописуя, как возвращение «Газпрома» к родным пенатам благотворно скажется на ситуации на рынке, к какому  позитивному кумулятивному эффекту это приведет. Наконец, меня попросили поставить точку в обсуждении.

Мне показалось, добавить тут нечего. Ну если только процитировать «Боже, царя храни!», поскольку нет рыночных предпосылок, чтобы на девелоперском поле вдруг всё зацвело буйным цветом и заколосилось… И ведь процитировал. Даже и не знаю, насколько это было уместно.

Про торговые центры

Итог года для FORTGROUP: мы открыли вторую очередь ТРК «Порт Находка» у метро «Рыбацкое». Наша компания шла к этому долгих пять лет и дошла, практически докатилась, как старый паровоз.

В отличие от офисных центров, новых торгово-развлекательных комплексов в 2016-м построили мало ─ лишь два, в следующем и вовсе ни одного не планируют открывать. Это при условии, что в последнее десятилетие ежегодно вводились сотни тысяч новых торговых площадей, о чем воодушевленно писали в отчетах консультанты по недвижимости. И вот тебе раз! О чем эти бедолаги будут вещать граду и миру в 2017-м? Неужели перестанут выпускать свои красочные отчеты?

В ТРК «Охта Молл», который финская компания SRV наконец-то достроила в этом году, открылась… просторная библиотека. Дорогостоящая рекламная кампания сообщала, что центр Петербурга отныне окончательно переехал в новый центр, теперь он базируется на Охте, ибо там теперь ─ большая библиотека. А о том, что торговый центр стоит почти пустой, все предпочли скромно промолчать.

На том же саммите ГУД ведущий, устав слушать излишне восторженные выступления спикеров, видимо, из жилого сектора, радужно оценивавших итоги года и с оптимизмом смотрящих в будущее, позволил себе сыронизировать, предположив, что за порогом «Астории», в которой заседало высокое собрание, находится не Исаакиевская площадь, а как минимум Монако. И почему-то именно мне предложил испортить медовую бочку ложкой дегтя, повысив градус дискуссии. А градус решительно нужно было повышать, что я и сделал.

Разумеется, всех занимает будущее рынка, его перспективы. Я не знаю ответа на этот вопрос, поскольку не гадалка и не футуролог. Зато знаю точно, что хватит строить новые ТРК! Покупайте те, что уже построены, и переделывайте, если в этом есть необходимость!

Ведь морально устаревают не только здания, но и форматы магазинов. В таких подержанных и нафталином пропитанных торговых центрах снижается трафик и увеличиваются пустые площади. Покупатели предпочитают что-то новенькое и вкусненькое. Тогда заурядной ротацией арендаторов уже не обойтись и нужно делать глубокую ротацию или даже редевелопмент. Если сделать правильно, можно хорошо заработать.

Также я уверен, что развлекательные зоны в моллах не приносят девелоперу дохода, а вот туалеты ─ да, точно приносят: люди нередко приходят в ваш великолепный центр (особенно, если он расположен у станции метро), чтобы справить там естественную нужду. И уж точно нет никакой надобности открывать в ТРК часовни, церкви и академии художеств. ТЦ существуют именно для того, чтобы люди совершали в них покупки. А церковь и школы искусств в этом не помощники. Если только совсем нечем занять пустующие торговые площади.

Один из тех, в чьи уши я вливал ту самую ложку дегтя, слушал, слушал, а потом вдруг задал вопрос, почему нет нормального торгового центра на Васильевском острове?

«Это депрессивный и затхлый район, в который никто не хочет ехать, а потом оттуда выезжать», ─ ответил я.

Конечно же, Васька прекрасна, и слова про депрессуху и затхлость я произнес для образности, вовсе не желая обидеть почитателей и жителей острова. Хотя, будем честны, места с отрицательной энергетикой там есть, и в большом количестве.

А для строительства и полноценного функционирования форматного ТЦ нужно иметь в охвате до миллиона жителей, на Ваське же и половины этого количества не наберется. Со всеми новыми стройками. ЗСД вряд ли сможет сильно помочь в решении проблемы. Кто захочет специально ехать на остров, а потом выбираться оттуда, если на юге и на севере есть свои обхоженные места?

Про издательство

Итог года для FORTGROUP: в 2016-м мы зашли на новую для себя делянку, став владельцами газеты «Деловой Петербург». Я критиковал новичков, которые ломятся строить ТЦ, не зная брода, а между тем, покупая у шведов влиятельное в городе СМИ, мы напоминали себе парашютистов, которые прыгают с чужим парашютом, не зная, раскроется ли он.

Выглядела озабоченной и редакция. Некоторые журналисты даже плакали и шепотом рассуждали в курилке про страшное будущее, которое вот-вот наступит. Дескать, приходят мастера «купи-продай», для них нет ничего святого, кроме барыша, они непременно разрушат уникальный творческий коллектив и задушат на корню свободу слова.

И вот прошел год… Нам всем было страшно, но будущее неотвратимо наступило. И вот как оно выглядит. А уж в 2017-м скучать никому точно не придется.

Про рЕтейл и Гориллу

Итог года для FORTGROUP: мы открыли три магазина Mango по франшизе, чтобы почувствовать себя в шкуре ретейлера. Кстати, и ретейлеры повадились открывать свои торговые центры, чтобы узнать секреты девелоперов. Вот такие они хитро… мудрые эти ретейлеры. Теперь будут знать всё про нас, да еще и погонять хлыстом. До слез обидно, но факт, этот год опять был годом арендатора. Но ничего, и мы дождемся своего года!

Кстати, в год Обезьяны у нас появилась своя «Горилла». Так называется парк активного отдыха для школьников. Это уже второй, следом за Angry Birds.

Про каннибализацию силовиками силовиков

Итог года для FORTGROUP: к счастью, обошлось без заметных потерь.

Меня на днях спросила «Фонтанка», можно ли назвать 2016-й годом силовиков.

Не уверен. Сирию в расчет не берем, это ─ отдельная тема, она не про силовиков, а про геополитику.

А в остальном… Ну да, троих губернаторов упаковали, федеральный министр теперь гуляет по дворику столичного элитного жилого комплекса с электронным браслетом на ноге. Чтобы написать о борьбе с коррупцией, в которой нет неприкосновенных, этого достаточно, но для настоящей боевой операции маловато будет. Легкая разминка. Проба пера. Пристрелка.

Зачетная стрельба по мишеням, думаю, пойдет в 17-м.

Это тренд, который закрепился в 2016-м, а начался еще в 12-м, с третьим президентским сроком сами знаете, кого.

Пока продолжается поиск. Скамейка запасных короткая. В уходящем году на губернаторские позиции в трех областях выдвинулись кадровые офицеры из числа бывших адъютантов-охранников Путина.

Калининградский Зиничев не потянул, попросился обратно в родную ФСБ, ярославский Миронов сидит тихо, пытаясь нащупать почву под ногами, тульский Дюмин начал активнее остальных, но потом тоже сбавил прыть. Далеко не всегда из опытных силовиков получаются хорошие управленцы. Охранять и создавать ─ это задачи разного порядка.

Еще одно тенденция: казалось, неприкосновенные были и будут всегда, а теперь вдруг выяснилось, что происходящее вокруг тоже стало их касаться.

В ретейле есть понятие каннибализации покупательского трафика. Так происходит, когда соседями оказываются два магазина одного бренда. Они начинают конкурировать между собой, отъедая друг у друга потенциальных покупателей. Сеть пожирает сама себя, теряя и трафик, и деньги. На обе торговые точки народу попросту не хватает.

Подобная картина, похоже, складывается и в силовых структурах, где происходит каннибализация силовиками силовиков.  

Поляна сужается, кушать хочется всем, вот одни силовики и употребляют в пищу других. Вспомним нашумевшую историю с полковником Захарченко, у которого нашли наличности на девять миллиардов рублей. Я не ошибся с цифрой? До сих пор в нее трудно поверить. Кто-то ведь сдал полковника и его кассу…

В Петербурге все, конечно, скромнее, но тоже есть успехи. Под конец года в Петербург вернулся экс-вице-губернатор… Правда, не по своей воле. И не домой, а в казенную квартиру.

Про корпоратив, которого не было

Итог года для FORTGROUP: обошлись без традиционных предновогодних торжеств. Не из желания сэкономить на шампанском и салате оливье. Корпоратива не было, поскольку я не смог оправдать для себя необходимость этого мероприятия именно сейчас. Сдача Fort Tower напоминает переноску тяжелого мешка на большое расстояние. Пока не донесешь, не бросишь. Нашей дружной команды обязательно нужно в 2017 году довести начатое до конца. Вот сдадим офис арендатору «под ключ», тогда с полным правом и поднимем по бокалу. И даже не одному.

Про личное

Мой главный итог: в 2016-м я встретил замечательных людей. Они, эти люди, открыли для меня много совершенно нового и интересного. Парадокс, но мы никогда не встретились бы, если бы не минувшим летом я не принял странное для многих и удивительное даже для меня решение поучаствовать в предвыборной кампании, попытаться пройти в ЗакС по одномандатному округу. Да, мне не удалось одержать победу с первой попытки, но я не проиграл. Приобретенный опыт дороже мандата. Значит, мое время еще не пришло. Впрочем, это отдельная тема, опять же не новогодняя. Одно скажу, точнее, повторю за Львом Николаевичем Толстым: этого не должно было быть ну, никак, а вот, поди ж ты, случилось, поскольку «оно не могло быть иначе».

Значит, будет и продолжение.

С наступающим!

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