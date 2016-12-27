Франции не нравятся отношения РФ и НАТО

В Париже считают, что России и НАТО нужно больше работать вместе над снижением уровня напряженности.

Это заявил в интервью РИА Новости посол Франции в РФ Жан-Морис Рипер.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, "большого секрета из транспортировки комплекса никто не делал", более того, "один "Искандер" был специально выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата".

Посол сообщил, что в Париже "внимательно следили" за размещением этих ракетных комплексов. "Естественно, это не является прямой угрозой для Франции, но мы обеспокоены увеличением напряженности", — сказал французский дипломат.

Он отметил, что у Франции как у члена НАТО "нет намерения использовать альянс для угроз России либо для того, чтобы способствовать какой-либо смене режима в вашей стране". "Тем не менее, необходимо, чтобы Россия и НАТО больше беседовали и работали вместе над снижением уровня напряженности", — считает Рипер.