На ЗСД количество операций Сбербанка «Автоплатеж» выросло в 2 раза

После открытия центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Северо-Западном банке Сбербанка стала пользоваться большой популярностью услуга «Автоплатеж» для пополнения лицевого счета транспондера (устройство для безналичной оплаты за проезд по ЗСД).

В декабре количество операций по пополнению баланса транспондера ЗСД, совершенных с помощью услуги «Автоплатеж», увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с началом года.

«Многие водители оценили преимущества транспондера при проезде по ЗСД – не нужно совершать какие-либо действия, оплата считывается автоматически. И услуга Сбербанка «Автоплатеж» также стала более востребованной. Ведь для того, чтобы баланс транспондера автоматически пополнялся с банковской карты, достаточно всего один раз подключить услугу «Автоплатеж» – и фиксированная сумма будет списываться в установленный клиентом период», – прокомментировал Олег Голубенцев, заместитель председателя Северо-Западного банка – директор Головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу.

Сегодня «Автоплатеж» Сбербанка позволяет автоматически оплачивать сотовую связь, коммунальные услуги, Интернет и телевидение, кредиты любых банков, налоги и штрафы ГИБДД, а также совершать взносы в благотворительные организации.

Подключить услугу можно в любом отделении Сбербанка с помощью специалиста, а также самостоятельно через Мобильный банк, в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» или с помощью устройств самообслуживания.

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