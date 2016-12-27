Судебные приставы собрали с петербуржцев более 3 млрд рублей

Служба судебных приставов в Петербурге за 11 месяцев 2016 года собрала с должников 3,2 млрд рублей. Деньги удалось взыскать после того, как неплательщиков не пустили за границу.

О результатах работы за 2016 год УФССП по Петербургу отчиталось 27 декабря. За 11 месяцев приставы вынесли более 28 тысяч постановлений, ограничивающих выезд должников за пределы страны. Примерно половина этих постановлений касалась долгов по алиментам.

После принятых приставами мер часть должников заплатила требуемую сумму. Всего было собрано 3,2 млрд рублей, из них 7 млн отдали несовершеннолетним детям в качестве оплаты алиментов.