"Автово" открыли для пассажиров метро
Станцию метро "Автово" в Петербурге открыли для пассажиров в 11:45.
Причиной закрытия станции оказался забытый чемодан. Внутри его нашли одеяло.
Напомним, станцию закрыли на вход и выход в 11:14.
Станцию метро "Автово" в Петербурге открыли для пассажиров в 11:45.
Причиной закрытия станции оказался забытый чемодан. Внутри его нашли одеяло.
Напомним, станцию закрыли на вход и выход в 11:14.
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