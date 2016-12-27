Шойгу предложил выделить квартиры для восстановления ансамбля Александрова

Министерство обороны России планирует в ближайшее время выделить 70 квартир ансамблю Александрова, чтобы восстановить этот коллектив, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время семидесяти квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив насколько это возможно: провести конкурс, отобрать самых лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова", — сказал он.

Ту-154, доставлявший артистов ансамбля в Сирию, разбился утром 25 декабря в море у Сочи. Поисковая операция продолжается.