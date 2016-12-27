В Златоусте школьник ударил ножом отца, заставлявшего его заниматься музыкой
Следователи проводят проверку по факту получения ранения ножом жителем города Златоуста Челябинской области.
По предварительным данным, 12-летний сын ударил ножом отца из-за конфликта вокруг музыкальной школы, сообщило Следственное управление СКР по региону.
По данным следствия, в лечебное учреждение города Златоуста поступил местный житель с ножевым ранением в области живота.
"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, ножевое ранение в ходе конфликта, возникшего из-за нежелания ходить на занятия в музыкальную школу, мужчине нанес 12-летний сын", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.