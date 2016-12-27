"Автово" закрыто на вход и выход
Станция метрополитена "Автово" в Петербурге закрыта на вход и выход.
Как сообщает пресс-служба метрополитена, в 11.14 мск её закрыли из-за обнаруженного безнадзорного предмета. Сейчас проводится его проверка.
Станция метрополитена "Автово" в Петербурге закрыта на вход и выход.
Как сообщает пресс-служба метрополитена, в 11.14 мск её закрыли из-за обнаруженного безнадзорного предмета. Сейчас проводится его проверка.
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