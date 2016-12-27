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Бизнес
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27.12.2016 11:15

В 30 странах возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа

Возобновляемая энергия стала дешевле или сравнялась по цене с ископаемыми энергоносителями в более чем 30 странах мира. Об этом говорится в декабрьском отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Среди этих государств — Австралия, Бразилия, Мексика и Чили, сообщает DW.

Другие страны с паритетом стоимости производства энергии из возобновляемых источников и из ископаемого топлива в отчете не упомянуты. Ранее Deutsche Bank причислял к таким государствам 11 стран ЕС, включая Германию, а также Израиль, Новую Зеландию, Турцию, Японию и другие.

По словам руководителя отдела долгосрочных инвестиций ВЭФ Майкла Дрекслера, возобновляемая энергия достигла «переломного момента». «Солнечная и ветряная энергетика теперь стала очень конкурентоспособной, и затраты продолжают падать. Это не только коммерчески жизнеспособная опция, но и привлекательная возможность для инвестиций с долгосрочным, стабильным, защищенным от инфляции доходом», — заявил эксперт.

Как следует из отчета ВЭФ, в ближайшие несколько лет паритет стоимости энергии будет достигнут уже в 80% всех стран.

Источник: Росбалт


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