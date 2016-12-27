ГК «ЦДС» вывела на рынок второй корпус ЖК «Весна 3»

Группа компаний «ЦДС» открыла продажи во втором и последнем корпусе ЖК «Весна 3» в Кудрово. Дом рассчитан на 1330 квартир. Минимальная стоимость жилья начинается от 1,8 млн руб.

Второй, 22-этажный корпус ЖК «Весна 3» общей площадью более 79 тыс. кв. м рассчитан на 1330 квартир, среди которых студии площадью от 29 до 33 кв. м, однокомнатные квартиры площадью от 30 до 58 кв. м, двухкомнатные площадью от 49 до 66 кв. м и трехкомнатные от 78 до 83 кв. м.

Стоимость студий на старте продаж начинается от 1,8 млн руб., однокомнатных квартир – от 2,1 млн руб., двухкомнатных – от 3,9 млн руб., трехкомнатных – от 5,8 млн руб. Покупатели могут приобрести недвижимость как с предчистовой отделкой, выполненной по технологии «БК-Стандарт.Базовый комфорт», так и квартиру с полной чистовой отделкой, произведенной по стандартам застройщика.

Оплатить недвижимость можно единовременно и в рассрочку до момента ввода дома в эксплуатацию. До 31 декабря действует дополнительная скидка до 130 тысяч рублей на отдельные квартиры. Также ЦДС предоставляет покупателям дисконт 20% при оплате всей суммы в течение недели. Для ряда квартир действует акция «отделка в подарок». Продажи ведутся по договорам долевого участия (ДДУ) в рамках 214-ФЗ.

Корпус возводится по кирпично-монолитной технологии. Отделка мест общего пользования будет выполнена по индивидуальному дизайн-проекту. В каждой парадной установят грузовой и несколько пассажирских лифтов. Рядом с домом застройщик возведет подземную автостоянку на 163 машиноместа. Во дворе обустроят детские площадки.

В настоящий момент на объекте ведутся работы «нулевого цикла»: создание котлована и устройство свайного поля. Второй корпус ЖК «Весна 3» планируется ввести в эксплуатацию в IV квартале 2018 года.

ЖК «Весна 3» — комплекс строится в деревне Кудрово, на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 1,5 км от ст. м «Улица Дыбенко». Он включает в себя два дома общей площадью более 121 тыс. кв. м. В первом, 14-этажном корпусе разместятся 742 квартиры, во втором, 22-этажном, — 1330. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии. Весь комплекс будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года.

Справка о ГК «ЦДС»

