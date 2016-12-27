Микки Рурк может провести бой на Урале

Еще
13:55 27.12.2016
Пришлите свою новость!
13:54
Суд ввел процедуру наблюдения в отношении «дочки» «Юлмарта»
13:50
Четыре петербуржца привезли из отпуска тропические инфекции
13:46
Президент Молдавии обсудил повестку визита в Москву
13:41
Женщина выпала из окна на улице Чернышевского
13:36
Опрос показал отношение украинцев к Донбассу
13:26
Петербуржец, случайно убивший незнакомца, год не сможет выехать за пределы своего муниципалитета
13:22
Савченко заявила о создании собственной общественной платформы
13:15
Большинство финнов поддерживают эвтаназию
13:13
Cкульптура в хранилище Эрмитажа оказалась древнеримским шедевром
13:06
Полтавченко назвал смешными слухи о своей отставке
13:02
В убийстве пожилого петербуржца подозревают его дочь
12:52
Путин откроет газоснабжение Крыма
12:50
Мужчина в черном напал на петербурженку в парадной на Измайловском
12:46
Байк-клуб "Ночные волки" получил президентский грант на мотопробеги
12:42
Лидер группы «7Б» выпустил автобиографию
12:42
Неизвестные в масках обнесли «Кей» на Новосмоленской набережной
12:38
Казанской улице на Малой Охте могут вернуть название Кошкина
12:34
В Финляндии раскрыли румынскую ОПГ, поставлявшую в страну наркотики
12:32
Шойгу: В Сирии прошли апробацию более 160 видов новейшего российского вооружения
12:30
«Ростех» выставил на продажу 2 га в центре Репино
12:26
Лжеполицейский оставил пенсионерку в Петербурге с чистыми руками, но без денег
12:22
В Петербурге у пенсионера из Азербайджана украли доллары и кольца с бриллиантами
12:11
Три четверти россиян поддерживают запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года
12:05
Франции не нравятся отношения РФ и НАТО
11:58
Судебные приставы собрали с петербуржцев более 3 млрд рублей
11:54
"Автово" открыли для пассажиров метро
11:50
Шойгу предложил выделить квартиры для восстановления ансамбля Александрова
11:45
На Украине освободили похищенного россиянина
11:40
В Златоусте школьник ударил ножом отца, заставлявшего его заниматься музыкой
11:32
В пруду на Крестовском острове всплыл труп
11:28
Главу Вознесенья подозревают в растрате
11:23
"Автово" закрыто на вход и выход
11:15
В 30 странах возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа
11:08
Микки Рурк может провести бой на Урале
11:02
Мнение: Отчисления застройщиков в Компенсационный фонд могут вырасти
10:57
Президент Болгарии: Россия пытается разрушить Евросоюз
10:48
ФАС рассмотрит дело в отношении Microsoft в феврале
10:44
Власти ДНР передали украинской стороне двух пленных
10:36
Президент Молдавии отправил в отставку главу Минобороны
10:32
ТОП-5 самых популярных этой зимой регионов России для поправки здоровья
10:27
В Нигерии толпа линчевала террористку
10:23
Водитель Subaru заставил ГИБДД стрелять, сбил инспектора и скрылся
10:15
Рубль растёт в цене
10:08
Финскую визу оформят за две недели
10:05
Стрелок, запершийся с заложницей в квартире в Москве, мёртв
10:05
В Петербурге выпущена серия благотворительных новогодних открыток в помощь животным
09:54
Израильский министр призвал евреев уехать из Франции
09:47
В Москве ранивший из ружья трех полицейских взял заложников
09:41
СМИ: Послом РФ в Турции может стать полпред президента
09:36
Первый черный ящик разбившегося у Сочи Ту-154 подняли на поверхность
09:29
В огненном ДТП на «Сортавале» пострадали два водителя
09:18
Китай обнародовал свою стратегию по кибербезопасности
09:12
В Барнауле обрушилась крыша гипермаркета
09:06
На "Сортавале" после ДТП вспыхнула легковушка
09:00
Минпромторг: Продажи алкоголя в Рунете могут начаться в 2018 году
08:54
Из ломбарда на Энгельса воры унесли 800 тысяч рублей
08:48
На Варшавской у бизнесмена отняли три миллиона
08:42
В Петербурге двухлетняя девочка обварилась кипятком
08:36
На месте крушения самолёта Ту-154 в Чёрном море обнаружены тела 12 погибших
08:24
Самолет выехал за пределы ВПП в аэропорту Гоа
08:20
Семейная пара из Тосно задержана по подозрению в ограблении на Хасанской
08:18
Стрельба в Москве: ранены пятеро, злоумышленник скрылся
08:12
На дамбе грузовик столкнул легковушки, а сам врезался в отбойник
08:07
СМИ: Обнаружен один из чёрных ящиков Ту-154
01:59
Очевидец рассказал подробности падения Ту-154 в Чёрное море у Сочи
01:36
Наступлению Нового года посвятят шоу на Дворцовой и фейерверк над Невой
01:20
На выставке по «Алисе» Кэрролла покажут кролика-робота и исчезающий сад
00:59
КЗС сообщил об отсутствии угрозы наводнения в Петербурге
00:52
В США умерла астроном, доказавшая существование темной материи
00:33
Полтавченко рассказал, когда в Петербурге начнут строить Восточный скоростной диаметр
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
27.12.2016 11:08

Микки Рурк может провести бой на Урале

Вадим Корнилов, менеджер боксера Микки Рурка, сообщил, что известный актер может вернуться на ринг в феврале – марте 2017 года. Сейчас 64-летний спортсмен тренируется в Лос-Анджелесе.

Рурк в ноябре 2014 года нокаутировал в Москве американца Эллиота Сеймура.

– Мы ведем работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки, – приводит ТАСС слова Корнилова. – Там же в одном из главных боев планируется поединок Егора Мехонцева, сейчас мы ведем переговоры по этому мероприятию с несколькими уральскими партнерами. Это может произойти в феврале-марте будущего года. Сейчас Микки тренируется каждый день, очень хочет боя и спрашивает, когда уже сможет подраться в России.

Источник: Спорт-Экспресс


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53

Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам

Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Микки Рурк может провести бой на Урале
Арьен Роббен может перейти в «Зенит»
Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию
Бразильский защитник ЦСКА месяц играл с переломом лопатки
Новая допинг-проба Поветкина оказалась чистой
Лунев официально стал игроком «Зенита»
Петербургский фигурист Михаил Коляда стал чемпионом России
Представитель Витселя: Аксель намерен остаться в «Зените» до конца сезона
Шестерых российских лыжников отстранили от соревнований. Финал КМ в Тюмени не пройдет
МОК начал расследование против 28 российских олимпийцев в Сочи
Лунев в мешке
Почему российский спорт больше не нужен
Теперь и Поветкин. Кто следующий?
Российский биатлон уходит в сумрак
Кого «Зенит» покупает на замену Витселю
Заберут ли у России чемпионат мира
Российскому спорту сказали: «достаточно»
Кержаков получил красную карточку от ГИБДД
Балахничев: Россия уже давно не изобретает допинг, а закупает его из-за рубежа
Макларен предъявил доказательства
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге выпущена серия благотворительных новогодних открыток в помощь животным

Будем помнить

Сергей Николаев

В Синагоге встретили Хануку под грустные песни Billies Band

фото с сайта facebook.com

Небо Лапландии в Рождество озарило cеверное сияние

Карл Кольман. Восстание декабристов.

Nota Bene: Кошмар неопределенности в декабре 1825 года

Петербуржцы жалуются на «царские» пробки

Новости компаний
«Паруса»
13.10.2016 15:53
Рестораны центрального яхт-клуба уже готовятся к новогодним праздникам
Рестораны «Паруса» и «Море» начали подготовку к зимнему сезону. С окончанием лета активность на площадках не убывает: шеф-повара и программная служба ресторанной группы создают новогодние предложения, чтобы показать гостям качественный сервис и представить варианты готовой праздничной программы
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.