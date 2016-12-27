Микки Рурк может провести бой на Урале

Вадим Корнилов, менеджер боксера Микки Рурка, сообщил, что известный актер может вернуться на ринг в феврале – марте 2017 года. Сейчас 64-летний спортсмен тренируется в Лос-Анджелесе.

Рурк в ноябре 2014 года нокаутировал в Москве американца Эллиота Сеймура.

– Мы ведем работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки, – приводит ТАСС слова Корнилова. – Там же в одном из главных боев планируется поединок Егора Мехонцева, сейчас мы ведем переговоры по этому мероприятию с несколькими уральскими партнерами. Это может произойти в феврале-марте будущего года. Сейчас Микки тренируется каждый день, очень хочет боя и спрашивает, когда уже сможет подраться в России.