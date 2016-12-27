Президент Болгарии: Россия пытается разрушить Евросоюз

Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, заявил в интервью Frankfurter Allgemeinen Zeitung президент Болгарии Росен Плевнелиев.

По его словам, "есть много признаков того", что Россия якобы финансирует антиевропейские партии и средства массовой информации в Болгарии и других странах Европы и стремится таким образом "подорвать ЕС изнутри", передает РИА Новости.

Плевнелиев считает, что Россия сейчас преследует ту же цель, что когда-то ставил перед собой СССР: "ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права".

С точки зрения политика, жители Евросоюза должны знать о том, "что происходит" и на что направлена "русская пропаганда".

Президентские полномочия Плевнелиева истекают в январе 2017 года. В ноябре на президентских выборах в Болгарии победил Румен Радев, которого ряд СМИ называл "пророссийским кандидатом".