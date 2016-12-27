"РосСтройИнвест" построит новый дом на Блюхера

Группа компаний «РосСтройИнвест» планирует приступить к возведению нового жилого комплекса на проспекте Маршала Блюхера, дом 12, литера ВС.

Соответствующее разрешение на строительство было выдано застройщику Службой государственного строительного надзора Санкт­-Петербурга.

«Это будет проект комфорт­ класса, который мы назвали в честь великого русского полководца Александра Суворова. Мы не изменили своим традициям и снова строим жилой дом с ярким выразительным силуэтом – с двух сторон дом завершают две башни со шпилями и рельефными карнизами. Начать строительство мы планируем в начале 2017 года», – ­ рассказал председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федор Туркин.

В рамках нового проекта «РосСтройИнвест» построит около 30 тыс. кв. м. жилья и коммерческих помещений. Предусмотрена открытая автостоянка. В квартирографии преобладают одно – и двухкомнатные квартиры, также представлены «студии» и трёхкомнатные квартиры. В доме предусмотрены все опции жилья комфорт-­класса.

Район возведения жилого комплекса обладает развитой сложившейся инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В десяти минутах езды находятся две станции метро – «Лесная» и «Площадь Мужества», в пешей доступности ТРК «Европолис», мебельные центры «Аквилон» и «Мебель­ Сити», гипермаркеты «Prisma», «Карусель», «Максидом», сетевые продуктовые магазины. Напомним, что это уже третий объект «РосСтройИнвеста» в данной локации: в 2015-­м году застройщик сдал в эксплуатацию ЖК «Утренняя Звезда» (пр. Маршала Блюхера, 8а), в 2016­-м году ­- ЖК «Город мастеров» (пр. Маршала Блюхера, 9).

Справка о ГК «РосСтройИнвест»

