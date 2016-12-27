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27.12.2016 10:48

ФАС рассмотрит дело в отношении Microsoft в феврале

ФАС рассмотрит претензии «Лаборатории Касперского» к компании Microsoft 14 февраля, сообщили в пресс-службе антимонопольного регулятора.

«Назначили на 14 февраля», — сообщили в ФАС.

20 декабря рассмотрение дела было отложено по ходатайству Microsoft в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств. Ранее сообщалось, что следующее заседание по заявлению российского производителя антивирусного ПО может состояться в конце января 2017 года.

О том, что ФАС возбудила дело против Microsoft по признакам нарушения закона о защите конкуренции, 10 ноября сообщил замруководителя антимонопольного регулятора Анатолий Голомолзин. Дело возбуждено по жалобе разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского» по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке.

«Они сообщили, что компания Microsoft сократила время адаптации производителя антивирусного оборудования с двух месяцев до шести дней. В этой ситуации производитель антивирусного оборудования не имеет возможности адаптироваться к изменившимся условиям и заведомо проигрывает производителю антивирусного оборудования — компании Microsoft, у которой есть собственное программное обеспечение», — объяснял Голомолзин.

Речь идет об ограничении возможности для установки сторонних антивирусов в операционной системе Windows 10, при этом «Лаборатория Касперского» планирует оспаривать действия Microsoft не только в России, но и в ЕС.

В середине декабря в пресс-службе ФАС сообщали, что регулятор не ведет переговоры с Microsoft о добровольном устранении нарушений по делу.

«Мы всегда приветствуем добровольное устранение нарушений компаниями. Но каких-то отдельных переговоров не ведем», — сообщал представитель антимонопольной службы.

Источник: RNS


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