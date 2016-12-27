Власти ДНР передали украинской стороне двух пленных

Власти ДНР сегодня утром передали руководителю украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану двух женщин в качестве жеста доброй воли.

Процедура прошла между Донецком и Макеевкой. Рубану передали Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, сообщает ДАН.

В кратком комментарии журналистам Рубан отметил, что сегодняшняя передача «будет способствовать ускорению процесса обмена пленными в Донбассе».

Ранее глава ДНР Александр Захарченко и глава ЛНР Игорь Плотницкий заявили о готовности «передать без каких-либо условий представителю народа Украины Надежде Савченко» (депутат Верховной рады) Преснякову и Сворак. На такой шаг лидеры Республик пошли в надежде активизировать процесс освобождения из плена жителей Донбасса, находящихся в плену на Украине.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Рубан присутствовал на встрече Захарченко и Плотницкого с Савченко в Минске.