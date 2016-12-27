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27.12.2016 14:39
21 Комментариев

Битва за алкоголь

Сутки завод «КВК» в Петербуге держал оборону от сотрудников Росалкогольрегулирования, нашедших на территории подпольный цех по разливу шампанского. «Фонтанка» показывает, как эта оборона была прорвана при поддержке МЧС.
Битва за алкоголь
читатель "Фонтанки"

На Софийскую, 93, где несколько гектаров занимают склады алкогольного предприятия ЗАО «КВК», сотрудники Росалкогольрегулирования пришли в ходе совместного рейда с ФСБ и ГУ МВД 23 декабря. Там нашли подпольное предприятие по разливу шампанского Bosco. Помимо этого производство и коробки с готовой контрафактной продукцией от вина до водки, которые должны были оказаться на новогодних столах жителей Северо-Запада, обнаружили на Салова и на улице Шишкина в Выборгском районе.

читатель "Фонтанки"

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На все точки вызвали спецов из Росспиртпрома. Это предприятие имеет государственную лицензию на вывоз и хранение «паленого» алкоголя. Если на Салова и Шишкина опись и вывоз прошли без сучка без задоринки, то на Софийской государевы люди после отъезда силовиков оказались чуть ли не в заложниках.

Так как объемы изымаемой продукции исчислялись цистернами, то работа по оформлению затянулась на все выходные. Проблемы начались после захода солнца в субботу, 24 декабря. Сначала в помещениях, где работали РАР и Росспиртпром, отключили свет. На вопросы участников рейда работники завода ссылались на некое распоряжение директора Орлова без оплаты электричество не включать. Потом на ранее вскрытых проверяющими складах вновь появились амбарные замки.

Утром 26 декабря на территорию предприятия не смогли заехать грузовики Росспиртпрома: дорогу им перегородила фура. Затем дело, как говорят, дошло и до прямых угроз. Якобы охрана «КВК» пообещала грузчикам «побить и расчленить», если они не прекратят свою работу. И заявила, что «плевать они хотели на все ФСБ и МВД вместе взятые», которые считают, что производство нелегальное. 

К обеду вопросом о продолжении работ занимались уже и в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка, и в центральном аппарате ФСБ. И только к ночи на объект приехали сотрудники МЧС, которые за несколько часов сняли ворота на завод, а также срезали болгарками все замки на складах. 

Начался демонтаж оборудования и емкостей, которые находились в производственных помещениях и из которых спиртосодержащая жидкость поступала на линию розлива. 

Всего на завод загнали 11 фур разного тоннажа.  К обеду 27 декабря работа продолжается. На месте дежурит наряд полиции Фрунзенского района.

Отметим, что, по данным информационно-аналитической базы СПАРК, ЗАО «КВК» появилась на рынке алкогольной продукции в 2010 году. В качестве основной деятельности предприятия указано производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков водки, виски, бренди, джина, ликеров. По факту на 2016 год Росалкогольрегулирование выдало предприятию только разрешение на производство пивного напитка. Совладельцами «КВК», по данным базы, являются ООО «ИПК» ("Инвестпромконсалт") – 99,5%, и Сергей Орлов — 0,5%. В ноябре 2016 года в «ИПК» было введено временное управление, в марте Арбитражный суд будет рассматривать дело о банкротстве компании по заявлению одного из должников.

Однако в разговоре в «Фонтанкой» Сергей Орлов опроверг взаимосвязь появления подпольного производства шампанского с финансовыми проблемами основного акционера. По его словам, с 2013 года «ИПК» продало ему и еще одному физическому лицу свои акции. Директор «КВК» также опровергает претензии РАР на противодействие. По его словам, сотрудники ведомства за четыре дня работы не предоставили ему никаких документов легальности своей деятельности. Они якобы вывезли не только линию по розливу Bosco, но и оборудование для розлива пивного напитка, которое было упаковано и не работало.

«В ноябре у нас встал один из станков. От итальянского производителя мы до сих пор не получили никаких схем для устранения неполадки, поэтому наняли компанию, которая пообещала все починить», – уверяет Орлов, кивая на ремонтников как на авторов контрафакта – директор «КВК» предполагает, что это именно они могли наладить на его предприятии производство шампанского на том оборудовании, которое взялись починить.

Директор «КВК» заявил «Фонтанке», что действия неких людей, «место работы которых ему непонятно», воспринимает как воровство и препятствование легальной предпринимательской деятельности. И противоречиво обещает подать заявление в прокуратуру на РАР. 

В ведомстве парируют, что уже поставили в известность московское начальство и всех силовых кураторов.

«Фонтанка» будет следить за тем, чьи жалобы первыми услышат в Москве.

Татьяна Востроилова, 

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (21)
Ensiferum
27 декабря 2016 г. 16:56
Итого зависит от того, как подделывают и из чего.
lyolik
27 декабря 2016 г. 16:51
Uliss:
Хоть не вреден ?
Ну пучить должно с дрожжей то...)) А главное — удовольствия при употреблении никакого.
Schwarzfahne
27 декабря 2016 г. 16:50
хоть бы бадяжно — шампанскую бочку помыли — тягают прямо по грязюке, в которую и 2х, и 4 хногие -тово. Ето же будет нарушение букета и аромата
Uliss
27 декабря 2016 г. 16:48
lyolik: Хоть не вреден ?
Uliss
27 декабря 2016 г. 16:46
BrotherRabbit: Это в фирменном магазине, который цены не задирает, а работает с оборота (тем и популярен) В Дикси-Пятерочке стоит 220-230р
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