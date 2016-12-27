В Группе компаний «Эталон» поздравили 9000-го покупателя с начала 2016 года

26 декабря 20 16 года, в преддверии Нового года, в центральном офисе Группы компаний «Эталон» (бренд в Санкт-Петербурге – ЛенСпецСМУ) поздравили 9000-го покупателя с начала года. «Юбилейными» покупателями стали отец и дочь – Александр Иванович и Ольга Александровна.

Они приобрели недвижимость в новом масштабном проекте Компании – квартале «Галактика».

«Прежде чем выбрать компанию для покупки жилья, мы проанализировали рынок недвижимости, прислушались к советам друзей и остановили свой выбор на одной из лучших строительных компаний России – ЛенСпецСМУ. ЖК «Галактика» нам понравился по ряду причин: во-первых, это локация, близость к трем станциям метро, во-вторых, удобные комфортные планировки, в-третьих, мы привыкли к этому району, так как родились здесь. Спасибо большое за вашу работу!» – прокомментировали свой выбор «юбилейные» покупатели.

9000-го покупателя поздравила Директор по продажам Группы компаний «Эталон» Ирина Онищенко. «Последняя неделя 2016 года для Группы компаний «Эталон» полна приятных сюрпризов – сегодня мы поздравляем нашего рекордного, 9000-го покупателя. Такой цифры мы достигли впервые за всю 29-летнюю историю Компании. Нам очень приятно, что вы выбрали квартиру именно в нашем проекте «Галактика», продажи в котором мы открыли совсем недавно. Спасибо вам за оказанное доверие! Желаем, чтобы в вашем новом доме всегда царили благополучие, комфорт и гармония», – сказала Ирина Онищенко, поздравляя счастливых покупателей. Александру Ивановичу и Ольге Александровне вручили памятные подарки: почетные дипломы «юбилейных» покупателей, традиционный новогодний напиток – шампанское, новогодние цветочные композиции, кофемашину, книги основателя Компании Вячеслава Заренкова, и символ Компании – Рыжего Кота.

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