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27.12.2016 10:27

В Нигерии толпа линчевала террористку

Толпа в Нигерии устроила самосуд над намеревавшейся подорвать себя террористкой после того, как у нее не сработал "пояс смертника", сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел накануне в центральном округе города Майдугури на северо-востоке Нигерии.

Атаку на скотном рынке планировали совершить две террористки. Одна из них смогла привести в действие взрывное устройство, у второй оно не сработало. Увидев это, разгневанная толпа забила ее до смерти.

О жертвах атаки не сообщается, пишет РИА Новости.


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