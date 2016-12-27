В Нигерии толпа линчевала террористку

Толпа в Нигерии устроила самосуд над намеревавшейся подорвать себя террористкой после того, как у нее не сработал "пояс смертника", сообщает газета Daily Mail.

Инцидент произошел накануне в центральном округе города Майдугури на северо-востоке Нигерии.

Атаку на скотном рынке планировали совершить две террористки. Одна из них смогла привести в действие взрывное устройство, у второй оно не сработало. Увидев это, разгневанная толпа забила ее до смерти.

О жертвах атаки не сообщается, пишет РИА Новости.