В Нигерии толпа линчевала террористку
Толпа в Нигерии устроила самосуд над намеревавшейся подорвать себя террористкой после того, как у нее не сработал "пояс смертника", сообщает газета Daily Mail.
Инцидент произошел накануне в центральном округе города Майдугури на северо-востоке Нигерии.
Атаку на скотном рынке планировали совершить две террористки. Одна из них смогла привести в действие взрывное устройство, у второй оно не сработало. Увидев это, разгневанная толпа забила ее до смерти.
О жертвах атаки не сообщается, пишет РИА Новости.