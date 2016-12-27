Стрелок, запершийся с заложницей в квартире в Москве, мёртв

Мужчина, обстрелявший полицейских и впоследствии запершийся в квартире на западе столицы, мёртв, а находившаяся с ним женщина освобождена, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

"Женщину освободили, мужчина покончил жизнь самоубийством", — сказала Иванова.

Она сообщала, что ночью 27 декабря во время проведения обысков в рамках уголовного дела о грабеже, расследуемого полицией, возможный подозреваемый, проживающий в квартире жилого дома по улице Ельнинской, оказал противодействие сотрудникам полиции ОМВД по району Крылатское. Мужчина совершил выстрелы из ружья, ранив троих сотрудников полиции и двоих сотрудников ГБУ Жилищник, присутствующих при проведении следственных действий. Все пострадавшие доставлены в различные медицинские учреждения города. Подозреваемый скрывался в соседней квартире, где находилась женщина. Позже, с её слов, мужчина покончил жизнь самоубийством.