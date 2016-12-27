Израильский министр призвал евреев уехать из Франции
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал евреев, живущих во Франции, уехать из этой страны. Свое заявление он сделал на фоне предстоящей ближневосточной мирной конференции в Париже, сообщает The Jerusalem Post.
"Пришло время сказать евреям Франции: это не ваша страна и не ваша земля, пора уезжать", — заявил министр.
Либерман назвал конференцию "трибуналом против Израиля", который повредит стране и ее доброму имени.
В январе в Париже пройдет многосторонний форум, который, по замыслу организаторов, должен способствовать реанимации палестино-израильского урегулирования. Тем не менее, Израиль отказался от участия в конференции и призвал Францию отменить ее, передает РИА Новости.
Страна настаивает на прямых переговорах с Палестиной, поскольку опасается внешнего давления и навязывания невыгодных для себя условий мира. Та, напротив, поддерживает проведение конференции. По заявлению палестинцев, двусторонний формат исчерпал себя, а переговорные возможности с израильтянами неравны.