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27.12.2016 09:47

В Москве ранивший из ружья трех полицейских взял заложников

Житель Москвы, открывший стрельбу в жилом доме на юго-востоке столицы и ранивший трех полицейских, укрылся в квартире своей соседки и взял женщину в заложники. Об этом сообщила официальный представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова, ее слова приводит «Интерфакс».

«Следователи и сотрудники полиции предпринимают меры по освобождению женщины и задержанию подозреваемого», — добавила Иванова.

Она подтвердила данные о том, что мужчина ранил трех полицейских, проводивших обыски в жилом доме по улице Ельнинской, и находившихся рядом двух работников коммунальных служб. Пострадавшие госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Посягательство на жизнь сотрудника полиции» и «Захват заложников».

Источник: Лента.ру


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